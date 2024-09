Vietnam: Il presidente della Guinea-Bissau in visita ufficiale dal 5 all'8 settembre

04 Settembre 2024_ Il presidente della Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, e sua moglie, saranno in visita ufficiale in Vietnam dal 5 all'8 settembre 2024, su invito del Segretario generale del Partito Comunista e presidente vietnamita, Nguyen Phu Trong. Questa visita coincide con le celebrazioni per il 79° anniversario della Repubblica Socialista del Vietnam, che si terrà il 2 settembre. Durante il soggiorno, sono previsti incontri tra i leader dei due Paesi per rafforzare le relazioni bilaterali. La Guinea-Bissau è un Paese dell'Africa occidentale, noto per la sua storia coloniale e la sua cultura ricca. La notizia è stata riportata da sggp.org.vn. La visita rappresenta un'opportunità per approfondire la cooperazione tra Vietnam e Guinea-Bissau in vari settori.