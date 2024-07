Vietnam: Il Presidente Lâm sollecita attenzione per i servizi ai veterani della rivoluzione

23 Luglio 2024_ Il Presidente vietnamita Lâm ha esortato le agenzie governative a garantire regimi e politiche adeguate per le persone che hanno reso servizi meritori alla rivoluzione. Durante un incontro, Lâm ha sottolineato l'importanza di riconoscere e sostenere coloro che hanno contribuito significativamente alla causa rivoluzionaria del Vietnam. Ha richiesto un'attenzione particolare per migliorare le condizioni di vita e il benessere di questi individui. Le agenzie sono state invitate a implementare misure concrete per onorare e supportare i veterani. Lo riporta il sito di notizie Việt Nam News. Lâm ha anche evidenziato la necessità di un monitoraggio continuo per assicurare che le politiche siano efficaci e rispondano alle esigenze dei beneficiari.