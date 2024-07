Vietnam: Il presidente Tô Lâm onora i veterani a Bắc Ninh

25 Luglio 2024_ Il presidente vietnamita Tô Lâm ha visitato ieri la Casa di Riposo per Invalidi di Guerra di Thuận Thành, situata nella provincia di Bắc Ninh, per rendere omaggio ai veterani che hanno contribuito all'indipendenza del paese. Durante la visita, Tô Lâm ha espresso gratitudine e rispetto per i sacrifici dei veterani, sottolineando l'importanza della loro dedizione alla nazione. La Casa di Riposo accoglie ex combattenti e invalidi di guerra, offrendo loro supporto e assistenza. Questo gesto di riconoscimento evidenzia l'impegno del governo vietnamita nel valorizzare il contributo dei veterani alla storia del paese. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. La provincia di Bắc Ninh è nota per la sua storia e cultura, nonché per il suo ruolo significativo durante le guerre per l'indipendenza del Vietnam.