Vietnam: Il Primo Ministro Chinh chiede un aumento del PIL oltre il 7%

08 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro vietnamita Pham Minh Chinh ha richiesto sforzi congiunti per incrementare la crescita del PIL oltre il 7%, mantenendo al contempo la stabilità macroeconomica e il controllo dell'inflazione. Durante un incontro, ha sottolineato l'importanza di bilanciare i budget per garantire una crescita sostenibile. Chinh ha esortato le autorità e le istituzioni a lavorare insieme per raggiungere questi obiettivi economici. La notizia è stata riportata da Viet Nam News. Il Primo Ministro ha evidenziato la necessità di strategie efficaci per affrontare le sfide economiche attuali e promuovere lo sviluppo del paese.