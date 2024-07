Vietnam: Il Primo Ministro Chính commemora Hồ Chí Minh e i martiri a Thái Nguyên

29 Luglio 2024_ Il Primo Ministro vietnamita Phạm Minh Chính ha reso omaggio al Presidente Hồ Chí Minh e ai martiri durante una cerimonia a Thái Nguyên, in occasione del 77° anniversario della Giornata dei Invalidi di Guerra e Martiri. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi funzionari e cittadini, sottolineando l'importanza della memoria storica e del sacrificio dei combattenti per la libertà del Vietnam. Thái Nguyên, una provincia nel nord del Vietnam, è nota per il suo ruolo significativo nella storia del paese, specialmente durante le guerre di indipendenza. La cerimonia ha avuto luogo in un contesto di riflessione e rispetto, come riportato da Việt Nam News. Questo evento annuale è un momento cruciale per onorare coloro che hanno sacrificato le loro vite per la patria, rafforzando il senso di unità e identità nazionale.