Vietnam: Il Primo Ministro Chính invita le imprese indiane a investire nel paese

01 Agosto 2024_ Il Primo Ministro vietnamita Chính ha incoraggiato le aziende indiane a espandere i loro investimenti in Vietnam, sottolineando le opportunità nei settori della tecnologia e della farmaceutica. Durante un incontro con i leader aziendali in India, ha evidenziato i punti di forza del Vietnam come destinazione per gli investimenti. Chính ha ribadito l'importanza della cooperazione economica tra i due paesi, auspicando una maggiore partecipazione delle imprese indiane nel mercato vietnamita. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. Il Vietnam è un paese del sud-est asiatico in rapida crescita, noto per il suo dinamico settore tecnologico e per le sue industrie farmaceutiche in espansione.