Vietnam: Il Primo Ministro Chính promuove l'innovazione e la resilienza imprenditoriale all'ASEAN BIS 2024

09 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro vietnamita Phạm Minh Chính ha partecipato al 2024 ASEAN Business and Investment Summit (ASEAN BIS) in Laos, sottolineando l'importanza delle imprese per la crescita e la resilienza dell'ASEAN. Durante il suo intervento, ha invitato le aziende a guidare la trasformazione digitale e verde, affrontando le sfide globali e promuovendo settori emergenti come l'intelligenza artificiale e l'Internet delle Cose. Ha anche evidenziato la necessità di sviluppare infrastrutture strategiche e di migliorare la governance per favorire l'integrazione globale. Il Vietnam, impegnato a realizzare tre importanti innovazioni strategiche, continua a creare condizioni favorevoli per gli investitori, in particolare per le aziende ASEAN. La notizia è riportata da Viet Nam News. L'ASEAN BIS è il principale forum annuale per le imprese nel sud-est asiatico, dove si discutono soluzioni strategiche per affrontare le sfide economiche regionali.