Vietnam: Il Primo Ministro Chinh promuove lo sviluppo sostenibile e l'economia a basse emissioni di carbonio

03 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro vietnamita Pham Minh Chinh ha sollecitato il Comitato Nazionale per l'Implementazione degli impegni del Vietnam al COP26 a migliorare le politiche per mobilitare risorse destinate allo sviluppo verde e a un'economia a basse emissioni di carbonio. Chinh ha sottolineato l'importanza di attuare gli impegni presi durante la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, COP26, per affrontare le sfide ambientali. Il governo vietnamita sta lavorando per integrare pratiche sostenibili in vari settori, promuovendo un futuro più ecologico per il paese. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. Il COP26 si è tenuto a Glasgow nel 2021 e ha visto la partecipazione di numerosi paesi per discutere strategie globali contro il cambiamento climatico.