Vietnam: Il Primo Ministro Chính visita Bắc Giang dopo il tifone Yagi

11 Settembre 2024_ Dopo aver subito gravi perdite a causa del tifone Yagi, la provincia di Bắc Giang ha accolto il Primo Ministro Phạm Minh Chính, che ha incontrato i residenti e guidato gli sforzi di recupero. Durante la sua visita, il Primo Ministro ha sottolineato l'importanza della solidarietà e del supporto per le comunità colpite. Ha anche discusso le misure necessarie per ripristinare le infrastrutture e migliorare la vita dei cittadini. Bắc Giang è una provincia del Vietnam settentrionale, nota per la sua agricoltura e le sue risorse naturali. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. Il tifone Yagi ha causato danni significativi in diverse regioni, evidenziando la vulnerabilità del paese agli eventi climatici estremi.