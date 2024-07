Vietnam: Il Primo Ministro elogia i risultati economici del primo semestre 2024

21 Luglio 2024_ Il Primo Ministro vietnamita Phạm Minh Chính ha lodato i risultati economici e sociali del paese nei primi sei mesi del 2024. L'economia ha mostrato una forte ripresa del PIL, con una crescita superiore rispetto allo stesso periodo del 2023. Tuttavia, il governo rimane cauto a causa delle sfide globali e interne, come l'inflazione e i rischi nel settore finanziario. Il Primo Ministro ha richiesto un'azione decisa per raggiungere gli obiettivi del piano di sviluppo economico e sociale per il 2024. Lo riporta il sito di notizie Đầu tư. Tra le misure proposte, vi sono l'incremento del credito per settori prioritari e la promozione degli investimenti pubblici e privati.