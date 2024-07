Vietnam: Il Primo Ministro invita investimenti in settori prioritari

2 Luglio 2024_ Durante un forum economico tra Vietnam e Corea del Sud tenutosi ieri a Seoul, il Primo Ministro vietnamita Phạm Minh Chính ha invitato le imprese a investire in settori prioritari come tecnologia, semiconduttori e intelligenza artificiale. Chính ha sottolineato l'importanza di questi settori per lo sviluppo economico del Vietnam e ha assicurato il supporto del governo agli investitori. Il forum ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti di aziende sudcoreane interessate a espandere le loro attività in Vietnam. L'evento ha rafforzato i legami economici tra i due Paesi, promuovendo opportunità di collaborazione. Lo riporta il sito di notizie Việt Nam News. Il Vietnam continua a posizionarsi come una destinazione attraente per gli investimenti esteri, grazie alle sue politiche favorevoli e alla crescita economica sostenuta.