Vietnam: Il Primo Ministro ordina misure urgenti per migliorare le infrastrutture di trasporto nel Delta del Mekong

17 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro vietnamita Phạm Minh Chính ha emesso direttive per affrontare le sfide nello sviluppo delle infrastrutture di trasporto nel Delta del Mekong, durante una conferenza a Cần Thơ. Ha richiesto che le autorità locali completino rapidamente le operazioni di bonifica del terreno e la delocalizzazione delle linee elettriche ad alta tensione per garantire il progresso dei progetti. Attualmente, il delta sta implementando nove progetti di trasporto con un investimento totale di circa 4,22 miliardi di dollari, ma molti di essi stanno subendo ritardi a causa della carenza di materiali. La notizia è riportata da Việt Nam News. Il Primo Ministro ha sottolineato l'importanza strategica delle infrastrutture di trasporto per lo sviluppo sostenibile della regione.