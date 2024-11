Vietnam: Il Primo Ministro Pham Minh Chinh in visita a Kunming per il Summit GMS

05 Novembre 2024_ Il Primo Ministro vietnamita Pham Minh Chinh è arrivato questa mattina all'Aeroporto Internazionale Changshui di Kunming, nella provincia cinese dello Yunnan, per partecipare all'8° Summit della Grande Regione del Mekong (GMS). Durante il suo viaggio, Chinh svolgerà anche attività bilaterali con i leader cinesi. Il Summit GMS è un'importante piattaforma per la cooperazione regionale tra i Paesi del Mekong, che include Vietnam, Cina, Laos, Thailandia, Myanmar e Cambogia. La visita del Primo Ministro è un passo significativo per rafforzare i legami tra Vietnam e Cina, come riportato da Viet Nam News. Il Summit rappresenta un'opportunità per discutere questioni di sviluppo sostenibile e cooperazione economica nella regione.