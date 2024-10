Vietnam: Il Primo Ministro Pham Minh Chinh in visita ufficiale negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar

27 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro vietnamita Pham Minh Chinh, insieme alla consorte e a una delegazione di alto livello, intraprenderà visite ufficiali negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar dal 27 ottobre al 1 novembre. Durante il viaggio, parteciperà all'ottava edizione dell'Iniziativa per gli Investimenti Futuri e compirà un viaggio di lavoro in Arabia Saudita. Questa missione mira a rafforzare le relazioni diplomatiche e commerciali tra il Vietnam e questi paesi del Medio Oriente. La notizia è stata riportata dal Ministero degli Affari Esteri del Vietnam, come evidenziato da tuoitrenews.vn. Le visite del Primo Ministro sono parte di una strategia più ampia per espandere la cooperazione economica e politica del Vietnam a livello internazionale.