Vietnam: Il Primo Ministro Phạm Minh Chính valuta lo sviluppo economico della provincia di Lâm Đồng

25 Agosto 2024_ Il Primo Ministro vietnamita Phạm Minh Chính ha incontrato il Comitato Provinciale del Partito Comunista a Lâm Đồng per discutere i risultati dello sviluppo socio-economico del 2023 e le prospettive per il 2024 e il 2025. Durante l'incontro, è stato evidenziato che la provincia ha raggiunto 14 dei 18 obiettivi economici nel 2023, con una crescita del PIL del 5,63% e un forte incremento nel settore turistico. Il Primo Ministro ha sottolineato l'importanza di affrontare le sfide attuali e ha incoraggiato la provincia a sfruttare le opportunità di sviluppo, in particolare nel settore agricolo e tecnologico. La notizia è riportata da nhandan.vn. Lâm Đồng è una provincia situata nella regione montuosa del Vietnam centrale, nota per la sua agricoltura e il turismo, in particolare per la città di Đà Lạt, famosa per il suo clima fresco e i paesaggi naturali.