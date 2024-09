Vietnam: Il Primo Ministro sollecita l'accelerazione degli investimenti pubblici per la crescita economica

17 Settembre 2024_ Il Primo Ministro Phạm Minh Chính ha espresso insoddisfazione per alcune località che hanno richiesto il rimborso di fondi...

17 Settembre 2024_ Il Primo Ministro Phạm Minh Chính ha espresso insoddisfazione per alcune località che hanno richiesto il rimborso di fondi destinati a progetti infrastrutturali chiave, sottolineando l'importanza di accelerare la spesa pubblica per stimolare la crescita economica. Durante una riunione ibrida, ha esortato i ministeri a risolvere le problematiche e a prevenire ritardi nella realizzazione di 40 progetti nazionali nel settore dei trasporti. Il governo ha avviato una campagna di 500 giorni per completare 3.000 chilometri di autostrade entro la fine del 2025, con l'obiettivo di raggiungere 5.000 chilometri entro il 2030. La fonte di queste informazioni è Việt Nam News. Il Primo Ministro ha anche evidenziato i danni causati dal tifone Yagi, che ha colpito gravemente la regione settentrionale, con perdite economiche stimate intorno ai 40 trilioni di VNĐ.