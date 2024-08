Vietnam: Il progetto 'Sounds of Brotherhood' promuove la cultura italiana e vietnamita

24 Agosto 2024_ Il progetto 'Sounds of Brotherhood', realizzato dalla World Youth Orchestra Foundation in Vietnam, si avvia verso la conclusione,...

24 Agosto 2024_ Il progetto 'Sounds of Brotherhood', realizzato dalla World Youth Orchestra Foundation in Vietnam, si avvia verso la conclusione, dopo aver favorito la cooperazione culturale tra Italia e Vietnam. Grazie al supporto dell'Ambasciata Italiana a Hanoi e del Consolato Generale a Ho Chi Minh City, l'iniziativa ha coinvolto giovani artisti vietnamiti in attività artistiche e musicali, contribuendo anche al sostegno di bambini orfani. Il progetto culminerà con eventi finali che includeranno performance musicali e letture dedicate alla Divina Commedia, evidenziando l'importanza della cultura italiana. La notizia è riportata da hanoigrapevine.com. Questo progetto rappresenta un esempio significativo di come la musica possa unire culture diverse e promuovere valori di pace e fratellanza.