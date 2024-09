Vietnam: Il rappresentante permanente del Vietnam all'ONU sostiene le operazioni di mantenimento della pace

12 Settembre 2024_ Il rappresentante permanente del Vietnam presso le Nazioni Unite ha espresso il sostegno del paese per ogni sforzo volto a rendere più efficaci le operazioni di mantenimento della pace. Durante un incontro, ha sottolineato l'importanza della cooperazione internazionale e dell'impegno collettivo per affrontare le sfide globali. Il Vietnam si è impegnato a contribuire attivamente a queste operazioni, riconoscendo il loro ruolo cruciale nella stabilità mondiale. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di crescente attenzione verso le missioni di pace delle Nazioni Unite. Lo riporta Việt Nam News. Il Vietnam è un membro attivo delle Nazioni Unite e ha partecipato a diverse missioni di pace in tutto il mondo, dimostrando il suo impegno per la sicurezza e la stabilità internazionale.