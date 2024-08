Vietnam: Il Tempio Voi Phục riconosciuto come sito turistico speciale

08 Agosto 2024_ Il Tempio Voi Phục, situato nel quartiere Ngọc Khánh del distretto di Ba Đình a Hà Nội, è stato ufficialmente riconosciuto come sito turistico speciale dal Comitato Popolare della capitale. Questo tempio, parte dei Quattro Templi Sacri di Thăng Long, è dedicato a Linh Lang, un eroe storico che ha aiutato il re Lý Thánh Tông a sconfiggere gli invasori. Oltre al Voi Phục, anche altre località come Đảo Ngọc – Trúc Bạch e Kim Lan sono state riconosciute come siti turistici, con la gestione affidata ai comitati popolari dei rispettivi distretti. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. Hà Nội sta investendo nella crescita del settore turistico, considerato un'importante risorsa economica, e si impegna a preservare i luoghi storici per soddisfare la crescente domanda dei visitatori.