Vietnam: Il tifone Trami colpisce la baia di Đà Nẵng con forti venti e piogge torrenziali

28 Ottobre 2024_ Il tifone Trami ha causato ieri forti venti e mari agitati nella zona della baia di Đà Nẵng, in Vietnam, portando piogge intense e un innalzamento del livello del mare. La città centrale ha subito gli effetti devastanti del maltempo, con danni segnalati in diverse aree. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e hanno avviato misure di emergenza per garantire la sicurezza dei residenti. La notizia è riportata da Viet Nam News. Đà Nẵng è una delle principali città costiere del Vietnam, nota per le sue spiagge e il turismo, e il tifone ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza della popolazione e delle infrastrutture.