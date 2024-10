Vietnam: Il tifone Trami si intensifica e il Ministero della Difesa attua misure di emergenza

24 Ottobre 2024_ Il tifone Trami, che ha raggiunto la categoria 10, si prevede colpirà l'isola di Luzon nelle Filippine, portando venti forti fino a 12 gradi. Il Ministero della Difesa del Vietnam ha emesso un comunicato per preparare le forze armate a rispondere tempestivamente all'emergenza. Le unità militari sono state istruite a garantire la sicurezza delle attrezzature e a collaborare con le autorità locali per affrontare le conseguenze del tifone. Le misure di emergenza sono già in fase di attuazione per mitigare i danni. La fonte di questa notizia è voh.com.vn. Il tifone Trami sta causando preoccupazione per le sue potenziali ripercussioni sulle aree costiere e sull'ambiente marino del Vietnam.