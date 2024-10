Vietnam: Il Vietnam presiede il Comitato Tecnico Permanente dell'Organizzazione Mondiale delle Dogane

31 Ottobre 2024_ Il Vietnam ha recentemente presieduto le 245ª e 246ª sessioni del Comitato Tecnico Permanente dell'Organizzazione Mondiale delle Dogane (WCO) a Bruxelles, un evento che ha riunito oltre 300 delegati. Durante l'incontro, sono stati discussi temi cruciali come le dogane intelligenti, la connettività a sportello unico e l'iniziativa delle dogane verdi. Nguyen Thi Vinh Hoa, Consigliere dell'Ambasciata vietnamita in Belgio, ha guidato la sessione, mentre Hoang Dinh Trung ha condiviso esperienze pratiche nel settore. La fonte di questa notizia è vietnamnet.vn. Il Vietnam si impegna a continuare a sviluppare sistemi informatici moderni per promuovere un ambiente commerciale globale trasparente ed efficiente.