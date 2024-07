Vietnam: Impegno per la transizione verde nel settore dei trasporti

12 Luglio 2024_ Il Vietnam sta adottando misure significative per trasformare vari settori, inclusa l'industria automobilistica, verso pratiche più ecologiche. Dopo gli impegni presi dal Primo Ministro Phạm Minh Chính alla COP26, il governo ha implementato la Decisione 876 nel luglio 2022, che prevede una roadmap per raggiungere emissioni nette zero nel settore dei trasporti entro il 2050. Finora, 57 su 63 località e due su cinque ministeri hanno sviluppato piani d'azione per attuare questa decisione. Il governo vietnamita sta dimostrando un impegno coordinato a livello nazionale e locale per promuovere la transizione verde, specialmente nel settore critico dei trasporti. Lo riporta Việt Nam News. La transizione verso l'energia pulita nei trasporti su strada, che rappresentano l'85% delle emissioni del settore, è una priorità cruciale per il paese.