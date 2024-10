Vietnam: Imprenditori chiedono politiche chiare e semplici per la crescita economica

13 Ottobre 2024_ In occasione del 20° anniversario della Giornata degli Imprenditori Vietnamiti, molti imprenditori hanno espresso la necessità di un quadro legale e di politiche più chiare e semplici per facilitare le operazioni aziendali. Hanno sottolineato l'importanza di attrarre investimenti strategici, in particolare nei settori della tecnologia avanzata come i semiconduttori e l'intelligenza artificiale. Nonostante le sfide economiche recenti, il settore tessile ha mostrato segni di ripresa, con esportazioni che hanno superato i 28 miliardi di dollari. La fonte di queste informazioni è tuoitre.vn. Gli imprenditori hanno anche richiesto un maggiore supporto governativo per affrontare le difficoltà e promuovere la crescita sostenibile nel contesto attuale.