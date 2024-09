Vietnam: Inaugurata a Hanoi l'esposizione 'Over the limits. Sport Italy'

28 Settembre 2024_ L'Ambasciata d'Italia a Hanoi ha inaugurato l'esposizione 'Over the limits. Sport Italy. Portrait of a changing country' il 27...

28 Settembre 2024_ L'Ambasciata d'Italia a Hanoi ha inaugurato l'esposizione 'Over the limits. Sport Italy. Portrait of a changing country' il 27 settembre presso Casa Italia. Questa mostra, concepita dal Museo M9 di Venezia, esplora la storia e l'evoluzione dello sport italiano, presentando oltre 24 pannelli fotografici che celebrano atleti e luoghi iconici. L'Ambasciatore italiano in Vietnam, Marco Della Seta, ha sottolineato il ruolo dello sport nel promuovere il dialogo tra le nazioni, evidenziando anche i recenti successi sportivi del Vietnam. La notizia è riportata da baoquocte.vn. L'esposizione rappresenta un'importante opportunità per rafforzare i legami culturali tra Italia e Vietnam attraverso la passione condivisa per lo sport.