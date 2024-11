Vietnam: Inaugurata la linea ferroviaria urbana Nhổn - Hà Nội Station

11 Novembre 2024_ La sezione elevata della linea ferroviaria urbana Nhổn - Hà Nội Station è stata ufficialmente inaugurata in una cerimonia organizzata dal Comitato Popolare di Hà Nội, dopo tre mesi di operazioni commerciali. Questo progetto rappresenta un importante passo avanti per il sistema di trasporto pubblico della capitale vietnamita, migliorando la mobilità dei cittadini. La linea ferroviaria è destinata a facilitare gli spostamenti e a ridurre il traffico stradale nella città, contribuendo così a un ambiente urbano più sostenibile. Hà Nội, capitale del Vietnam, è un centro culturale e politico del paese, noto per la sua storia e architettura. La notizia è stata riportata da Việt Nam News, evidenziando l'importanza di questo sviluppo per la città.