Vietnam: Inaugurata la Settimana della Lingua Italiana a Hanoi

14 ottobre 2024_ Questa mattina, l'Università di Hanoi ha inaugurato la Settimana della Lingua Italiana in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia in Vietnam. L'evento, che si svolge dal 14 al 20 ottobre, celebra la cultura italiana e quest'anno ha come tema "La lingua italiana: esplorare il mondo attraverso i libri". Il Ambasciatore Marco della Seta ha sottolineato l'importanza della letteratura italiana, citando Dante Alighieri come esempio di viaggio nel tempo e nello spazio. La notizia è riportata da hanu.vn. La Settimana della Lingua Italiana rappresenta un'opportunità per rafforzare i legami culturali tra Vietnam e Italia, promuovendo la lingua e la cultura italiana tra gli studenti vietnamiti.