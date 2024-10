Vietnam: Inaugurata mostra sulle donne soldato vietnamite a Ho Chi Minh City

01 Ottobre 2024_ Il Southern Women's Museum di Ho Chi Minh City ha inaugurato una mostra contemporanea dedicata alle donne soldato vietnamite durante le guerre di resistenza. L'esposizione, intitolata "Kỷ Vật - Ký Ức Của Chiến Tranh" (Memorabilia – Memories of War), presenta 93 oggetti tra cui lettere, fazzoletti ricamati e fotografie di eroine di guerra. L'iniziativa mira a commemorare il sacrificio delle donne che hanno contribuito alla liberazione nazionale, con particolare attenzione alle "Madri Eroiche Vietnamite". La mostra rimarrà aperta fino al 31 dicembre presso il museo situato in via Võ Thị Sáu, distretto 1, come riportato da Việt Nam News. Questo evento rappresenta un'importante occasione per riflettere sulla storia e il contributo delle donne nella lotta per l'indipendenza del Vietnam.