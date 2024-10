Vietnam: Inaugurati nuovi collegamenti stradali tra Hanoi e l'aeroporto di Noi Bai

04 Ottobre 2024_ Sono stati inaugurati nuovi collegamenti stradali che collegano il centro di Hanoi all'aeroporto internazionale di Noi Bai, con l'apertura di un sovrappasso all'incrocio di An Dương - Thanh Niên e la strada Xuân Diệu recentemente ristrutturata. Questi progetti, che hanno richiesto un investimento totale di 815 miliardi di VND (circa 32,9 milioni di dollari), sono stati completati in tempo per il 70° anniversario della Giornata della Liberazione della capitale. Il Vicepresidente del Comitato Popolare di Hanoi, Dương Đức Tuấn, ha sottolineato che queste opere miglioreranno la capacità di traffico della città e la connettività con l'area nord-occidentale e l'aeroporto. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. Questi sviluppi sono parte di un impegno più ampio per modernizzare le infrastrutture di trasporto nella capitale vietnamita.