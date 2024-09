Vietnam: Inaugurato il cantiere per l'autostrada Hòa Bình-Mộc Châu

30 Settembre 2024_ Il Primo Ministro vietnamita Phạm Minh Chính ha presieduto la cerimonia di inaugurazione del cantiere per l'autostrada Hòa Bình-Mộc Châu, lunga 34 km, nella provincia settentrionale di Hòa Bình. Questo progetto infrastrutturale mira a migliorare la connettività tra le province e a stimolare lo sviluppo economico della regione. L'autostrada rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione delle infrastrutture di trasporto in Vietnam, facilitando il commercio e il turismo. La cerimonia ha sottolineato l'impegno del governo nel potenziare le reti stradali del Paese, come riportato da Việt Nam News. L'autostrada Hòa Bình-Mộc Châu è destinata a diventare un'importante arteria per il traffico commerciale e turistico, contribuendo così alla crescita economica locale.