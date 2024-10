Vietnam: Inaugurato il decimo congresso nazionale del MTTQ per il periodo 2024-2029

18 Ottobre 2024_ Il 17 ottobre 2024 si è aperto il decimo congresso nazionale del Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Vietnam, che guiderà l'organizzazione per...

18 Ottobre 2024_ Il 17 ottobre 2024 si è aperto il decimo congresso nazionale del Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Vietnam, che guiderà l'organizzazione per il periodo 2024-2029. Durante l'apertura, il Segretario Generale e Presidente Tô Lâm ha sottolineato l'importanza della solidarietà nazionale come chiave per il successo della rivoluzione vietnamita. Il congresso ha visto la partecipazione di numerosi leader del partito e dello stato, evidenziando il ruolo cruciale del MTTQ nel rafforzare l'unità tra il governo e il popolo. La fonte di questa notizia è tuoitre.vn. Il MTTQ è un'organizzazione politica che funge da ponte tra il governo e i cittadini, promuovendo la coesione sociale e il benessere della popolazione.