Vietnam: Inaugurato il Festival del Cinema Italiano 2024 a Ho Chi Minh City

30 Settembre 2024_ Il 29 settembre 2024, presso il cinema Galaxy Nguyễn Du a Ho Chi Minh City, è stato inaugurato il Festival del Cinema Italiano 2024, attirando migliaia di appassionati del cinema italiano. L'evento, che celebra la cultura italiana, ha visto la partecipazione di importanti figure come il Console Generale d'Italia a Ho Chi Minh, Enrico Padula, e il Direttore Artistico del Festival del Cinema Asiatico a Roma, Antonio Termenini. Durante la cerimonia di apertura, Padula ha sottolineato l'importanza del cinema come mezzo per diffondere la cultura e la storia italiana. Il festival offre una selezione di film italiani di successo, tra cui opere premiate a livello internazionale, e si svolgerà fino al 4 ottobre. La notizia è riportata da toquoc.vn. Questo evento rappresenta un'opportunità unica per il pubblico vietnamita di esplorare e apprezzare la ricca tradizione cinematografica italiana.