Vietnam: Inaugurato il Giorno della Innovazione e Creatività 2024 con il Primo Ministro Phạm Minh Chính

01 Ottobre 2024_ Il 1° ottobre 2024, il Primo Ministro vietnamita Phạm Minh Chính ha partecipato alla celebrazione del Giorno della Innovazione e Creatività del Vietnam 2024 e al quinto anniversario del Centro Nazionale per l'Innovazione e la Creatività (NIC) a Hanoi. Durante l'evento, il Primo Ministro ha sottolineato l'importanza dell'innovazione come chiave per il progresso del Vietnam nell'era digitale e sostenibile. Circa 1.500 delegati hanno partecipato all'evento, con oltre 10.000 partecipanti online, discutendo temi cruciali come l'intelligenza artificiale e le opportunità nel settore dei semiconduttori. La notizia è stata riportata da vtv.vn. Il governo vietnamita si impegna a promuovere l'innovazione come parte della sua strategia di sviluppo economico e sociale.