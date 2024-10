Vietnam: Inaugurato il Green Economy Forum & Exhibition 2024 a Thủ Đức

22 Ottobre 2024_ Questa mattina è iniziato a Thủ Đức, presso il Thiskyhall Sala Convention Centre, il Green Economy Forum & Exhibition 2024, incentrato su innovazioni europee e soluzioni sostenibili per il Vietnam. L'evento riunisce oltre 200 aziende e organizzazioni da 13 paesi, promuovendo discussioni su pratiche e politiche sostenibili. Durante la cerimonia di apertura, Alain Cany, co-presidente del comitato organizzatore, ha sottolineato l'importanza del Vietnam come mercato chiave per gli investimenti europei. La fonte di questa notizia è Việt Nam News. Il forum include anche sessioni di dialogo B2B e B2G per favorire la cooperazione bilaterale e l'innovazione sostenibile.