Vietnam: Inaugurato showroom Lamborghini a Ho Chi Minh per il 60° anniversario del marchio

20 Ottobre 2024_ Automobili Lamborghini ha inaugurato un nuovo showroom a Ho Chi Minh City, in Vietnam, per celebrare il 60° anniversario del marchio. Situato all'interno del lussuoso hotel Hilton Saigon, il showroom rappresenta un importante passo per il brand italiano nel mercato vietnamita, noto per la sua crescente passione per le auto sportive. Durante l'evento, è stata presentata un'opera d'arte digitale che celebra la storia di Lamborghini, combinando elementi sonori italiani e vietnamiti. La notizia è stata riportata da vnluxury.vn. Questo showroom non solo offre un'esperienza unica ai clienti, ma sottolinea anche l'impegno di Lamborghini nel rafforzare la sua presenza in Asia-Pacifico.