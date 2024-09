05 Settembre 2024_ Il 5 settembre 2024, il Premier vietnamita Phạm Minh Chính ha partecipato alla cerimonia di apertura dell'anno scolastico 2024-2025 presso la Scuola Secondaria Nguyễn Đình Chiểu a Hanoi. Durante il suo discorso, ha sottolineato l'importanza di rinnovare i metodi di insegnamento e di valutazione, promuovendo un'educazione che favorisca l'attività e l'iniziativa degli studenti. Ha anche evidenziato i progressi nel settore educativo, in particolare per gli studenti con disabilità, e ha incoraggiato un'istruzione inclusiva e di qualità. La fonte di queste informazioni è voh.com.vn. La Scuola Nguyễn Đình Chiểu è nota per il suo impegno nell'educazione di bambini non vedenti, contribuendo alla loro integrazione nella società.