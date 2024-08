Vietnam: Incendio devastante in un'azienda di arredamento a Đồng Nai

08 Agosto 2024_ Un grave incendio ha colpito la Shing Mark Vina, un'azienda specializzata nella produzione di arredamenti in legno per...

08 Agosto 2024_ Un grave incendio ha colpito la Shing Mark Vina, un'azienda specializzata nella produzione di arredamenti in legno per l'esportazione, situata nella zona industriale di Bàu Xéo, nel distretto di Trảng Bom, provincia di Đồng Nai. L'incendio è stato scoperto intorno alle 21:30, quando residenti e lavoratori hanno notato fumi e fiamme che si sprigionavano dall'impianto. Nonostante l'intervento immediato dei vigili del fuoco, le fiamme si sono propagate rapidamente, avvolgendo l'intera struttura. Le operazioni di spegnimento sono proseguite fino a tarda notte, con l'assistenza delle forze di polizia locali. La notizia è stata riportata da voh.com.vn. Đồng Nai è una provincia del Vietnam meridionale, nota per le sue zone industriali e la produzione di beni per l'esportazione.