Vietnam: Incontri bilaterali con il Mozambico per rafforzare la cooperazione

09 Settembre 2024_ Il Vietnam e il Mozambico hanno deciso di intensificare gli scambi di delegazioni a tutti i livelli per migliorare la fiducia politica e promuovere la cooperazione bilaterale. Durante un incontro a Hà Nội, il Segretario Generale del Partito e Presidente vietnamita Tô Lâm ha discusso con il Presidente mozambicano Filipe Jacinto Nyusi, sottolineando l'importanza della cooperazione per rafforzare le relazioni tra i due Paesi. I leader hanno concordato di facilitare il commercio e di esplorare nuove aree di collaborazione, come l'agricoltura e l'energia. La notizia è riportata da Việt Nam News. Entrambi i Paesi hanno anche espresso l'intenzione di collaborare in forum regionali e internazionali, come l'ASEAN e l'Unione Africana.