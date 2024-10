Vietnam: Incontro bilaterale tra Vietnam e Laos per combattere il crimine e il traffico di droga

14 Ottobre 2024_ I Ministeri della Pubblica Sicurezza del Vietnam e del Laos hanno tenuto un incontro bilaterale a Hanoi per rafforzare la...

14 Ottobre 2024_ I Ministeri della Pubblica Sicurezza del Vietnam e del Laos hanno tenuto un incontro bilaterale a Hanoi per rafforzare la cooperazione nella lotta contro i crimini e il traffico di droga. Durante l'incontro, sono stati esaminati i progressi del memorandum d'intesa firmato nel 2021 e sono stati discussi i risultati delle operazioni congiunte contro il traffico di esseri umani e le violazioni dell'ordine sociale. Nel 2023, le forze di polizia dei due paesi hanno collaborato su diversi casi significativi, incluso il recente smantellamento di un'importante rete di traffico di droga. La notizia è stata riportata da Viet Nam News. Le due nazioni intendono continuare a lavorare insieme per garantire la sicurezza lungo il confine e partecipare a forum internazionali per la prevenzione del crimine.