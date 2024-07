Vietnam: Incontro commerciale a Roma per rafforzare i legami economici con l'Europa

23 Luglio 2024_ Il Ministro del Commercio vietnamita, Nguyễn Hồng Diên, ha presieduto una conferenza a Roma, Italia, per discutere le strategie di commercio nella regione europea. Durante l'incontro, sono state analizzate le sfide economiche globali e le opportunità di cooperazione tra Vietnam e partner europei, con un focus particolare sull'importanza di rafforzare le relazioni commerciali. Il Ministro ha sottolineato l'importanza delle agenzie commerciali vietnamite in Europa nel promuovere l'export e nel facilitare l'integrazione economica. La conferenza ha evidenziato il ruolo strategico dell'Europa per il Vietnam, soprattutto in un contesto di crescente competizione geopolitica. La notizia è stata riportata da baoxaydung.com.vn. Questo incontro rappresenta un passo significativo per il Vietnam nel cercare di espandere la propria presenza commerciale in Europa, un mercato cruciale per le esportazioni vietnamite.