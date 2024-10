Vietnam: Incontro del governo con le imprese per il 20° anniversario della Giornata degli Imprenditori

04 Ottobre 2024_ Il 4 ottobre 2024, il Primo Ministro Phạm Minh Chính ha presieduto un incontro con i rappresentanti delle imprese in occasione del 20° anniversario della Giornata degli Imprenditori in Vietnam. All'evento hanno partecipato anche i Vice Primi Ministri e oltre 200 rappresentanti di aziende e associazioni imprenditoriali. Durante l'incontro, i leader delle aziende hanno espresso gratitudine al governo per il supporto ricevuto e hanno presentato proposte per affrontare le sfide e promuovere lo sviluppo economico. La notizia è riportata da nhandan.vn. Questo incontro sottolinea l'importanza del settore privato nel contribuire alla crescita economica del Vietnam e alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo nazionale.