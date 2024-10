Vietnam: Incontro di cooperazione tra Vietnam e Italia a Bologna

18 Ottobre 2024_ Si è svolto il 17 ottobre 2024 a Bologna, Italia, il primo incontro di cooperazione tra le autorità locali vietnamite e italiane, con la partecipazione di circa 200 rappresentanti. L'evento, organizzato dal Ministero degli Affari Esteri del Vietnam e dall'Ambasciata vietnamita in Italia, ha segnato un importante passo verso una maggiore collaborazione tra le due nazioni, in particolare nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio. Il sindaco di Bologna ha sottolineato le opportunità di scambio e cooperazione, evidenziando il potenziale di crescita reciproca. La notizia è stata riportata da baotintuc.vn. Questo incontro rappresenta un'opportunità significativa per rafforzare i legami tra le comunità locali e promuovere l'eccellenza dei prodotti vietnamiti in Italia.