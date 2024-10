Vietnam: Incontro tra i Premier di Vietnam e Cina per rafforzare la cooperazione economica

13 Ottobre 2024_ Il 13 ottobre 2024, a Hanoi, il Primo Ministro vietnamita Phạm Minh Chính e il Primo Ministro cinese Li Qiang hanno partecipato a un forum dedicato alla cooperazione tra le imprese vietnamite e cinesi, con il tema "Rafforzare la cooperazione vantaggiosa per tutti, costruire insieme il futuro". Negli ultimi dieci anni, il commercio tra i due paesi è aumentato di oltre quattro volte, rendendo la Cina il principale mercato di importazione del Vietnam e il Vietnam il partner commerciale più grande della Cina nell'ASEAN. Nonostante i progressi, è emerso che gli investimenti cinesi in Vietnam non sono ancora all'altezza delle potenzialità delle due nazioni. Il forum ha aperto nuove opportunità di collaborazione nei settori delle infrastrutture, dell'energia e dell'economia digitale, come riportato da nhandan.vn. L'incontro rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento delle relazioni strategiche tra Vietnam e Cina, con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo economico sostenibile e duraturo.