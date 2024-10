Vietnam: Incontro tra il Presidente dell'Assemblea Nazionale e il suo omologo laotiano

18 Ottobre 2024_ Il Presidente dell'Assemblea Nazionale del Vietnam, Trần Thanh Mẫn, ha incontrato il suo omologo laotiano a Vientiane per discutere di cooperazione in ambito difensivo, economico e delle relazioni bilaterali in vista dell'assemblea generale AIPA-45. Durante l'incontro, i due leader hanno sottolineato l'importanza di rafforzare i legami tra i due Paesi, evidenziando opportunità di collaborazione in vari settori. Questo incontro rappresenta un passo significativo per migliorare le relazioni tra Vietnam e Laos, due nazioni che condividono una lunga storia di cooperazione. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. L'Assemblea Nazionale è l'organo legislativo del Vietnam, mentre AIPA è l'Assemblea Parlamentare dell'ASEAN, un forum che promuove la cooperazione tra i Paesi membri.