Vietnam: Incontro tra il Presidente Lương Cường e Delcy Rodríguez per rafforzare i legami bilaterali con il Venezuela

29 Ottobre 2024_ Il Presidente dello Stato vietnamita Lương Cường ha incontrato l'Executive Vice President del Venezuela, Delcy Rodríguez Gomez, a Hà Nội, per discutere il rafforzamento delle relazioni bilaterali in economia, commercio e investimenti. Durante l'incontro, i due leader hanno concordato di sviluppare piani di cooperazione pratica in settori come agricoltura, energia e telecomunicazioni. Cường ha anche invitato il Presidente venezuelano Nicolás Maduro a visitare il Vietnam, sottolineando l'importanza di mantenere e promuovere l'amicizia tra i due popoli. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. Questo incontro segna un passo significativo nel consolidamento della partnership tra Vietnam e Venezuela, che celebra il 35° anniversario delle relazioni diplomatiche.