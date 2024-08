Vietnam: Incontro tra il Primo Ministro Chính e Narendra Modi per rafforzare l'amicizia bilaterale

02 Agosto 2024_ Il Primo Ministro vietnamita Pham Minh Chính ha incontrato il suo omologo indiano Narendra Modi, sottolineando l'importanza di preservare l'amicizia tradizionale tra Vietnam e India. I leader hanno discusso di come questa relazione rappresenti un patrimonio prezioso per entrambi i Paesi, promuovendo la cooperazione in vari settori. Durante l'incontro, è stata espressa la volontà di approfondire ulteriormente i legami economici e culturali. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. Questo incontro si inserisce in un contesto di crescente collaborazione tra le due nazioni, che condividono interessi strategici nella regione asiatica.