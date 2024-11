Vietnam: Incontro tra il Primo Ministro Pham Minh Chinh e il Segretario del Partito Comunista Cinese di Yunnan

06 Novembre 2024_ Il Primo Ministro vietnamita Pham Minh Chinh ha incontrato Wang Ning, membro del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e Segretario del Comitato Provinciale del Partito di Yunnan, nella città di Kunming. Questo incontro fa parte del viaggio in corso del Primo Ministro in Cina, volto a rafforzare le relazioni bilaterali. Inoltre, il 24 ottobre, il Segretario Generale del Partito, To Lam, ha proposto una maggiore cooperazione tra le forze armate vietnamite e cinesi durante un incontro con il Generale Senior Zhang Youxia, membro del Politburo cinese. La notizia è riportata da Việt Nam News. Questi sviluppi evidenziano l'importanza della cooperazione tra Vietnam e Cina, due paesi confinanti con una lunga storia di interazioni politiche e militari.