Vietnam: Incontro tra il Primo Ministro Phạm Minh Chính e il suo omologo qatariota per rafforzare le relazioni bilaterali

31 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro vietnamita Phạm Minh Chính ha incontrato il suo omologo del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, a Doha, per discutere il potenziale di cooperazione tra i due Paesi. Durante i colloqui, i leader hanno sottolineato l'importanza di elevare le relazioni bilaterali, concentrandosi su commercio, economia e investimenti. PM Chính ha anche richiesto supporto per lo sviluppo dell'industria Halal in Vietnam e ha proposto negoziati per un accordo di libero scambio tra Vietnam, Qatar e il Consiglio di Cooperazione del Golfo. La notizia è riportata da Việt Nam News. Entrambi i leader hanno concordato sull'importanza di rafforzare la cooperazione in vari settori, inclusi difesa, tecnologia e scambi culturali.