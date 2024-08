Vietnam: Incontro tra il Vice Direttore del Ministero della Cultura e il Console Onorario d'Italia in Campania

31 Luglio 2024_ Il 30 luglio, presso la sede del Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo del Vietnam, il Vice Direttore Trần Hải Vân ha incontrato Silvio Veccione, Console Onorario del Vietnam nella regione Campania, Italia. Durante l'incontro, sono state discusse opportunità di cooperazione culturale e turistica tra Vietnam e Italia, evidenziando l'importanza dei legami bilaterali. Veccione ha sottolineato il potenziale per promuovere la cultura vietnamita in Italia e viceversa, creando scambi significativi tra i due Paesi. La notizia è stata riportata da thethaovietnamplus.vn. Questo incontro rappresenta un passo importante per rafforzare le relazioni culturali e commerciali tra Vietnam e Italia, due nazioni ricche di storia e tradizioni.