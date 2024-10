Vietnam: Incontro tra leader vietnamiti e francesi per rafforzare i legami commerciali

08 Ottobre 2024_ I leader vietnamiti e francesi si sono incontrati per discutere strategie volte a potenziare le relazioni bilaterali e commerciali tra i due Paesi. Durante l'incontro, sono state esplorate opportunità per migliorare la cooperazione economica e culturale, con l'obiettivo di elevare il livello delle interazioni tra Vietnam e Francia. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza di un dialogo continuo per affrontare le sfide comuni e promuovere investimenti reciproci. Questo incontro si inserisce nel contesto di un crescente interesse per il rafforzamento dei legami tra le due nazioni. La notizia è stata riportata da Viet Nam News. Le relazioni tra Vietnam e Francia risalgono al periodo coloniale, ma oggi si concentrano su aspetti economici e culturali, con un focus particolare su commercio e investimenti.